Ambrosini: «Inter, qualità! Liverpool? In queste condizioni può giocarsela»

Ambrosini dopo Salernitana-Inter terminata 0-5, dagli studi di DAZN nei panni di opinionista ha parlato della partita vinta dai nerazzurri facendo riferimento alla sfida di UEFA Champions League contro il Liverpool.

SQUADRA LEGGERA – Ambrosini dopo la partita vinta dall’Inter contro la Salernitana, dagli studi di DAZN ha parlato così: «Inter di Inzaghi come quella di Mancini? Quella secondo me era più fisica: Vieira, Maicon, Stankovic, quasi ti intimidivano. Gente non poco qualitativa ma più fisica. Questa, invece, ti ruba più l’occhio a livello qualitativo, sono leggeri! Se ragioni in termini di potenziale, l’Atalanta è quella che ha più margine rispetto le altre: il Milan ha espresso picchi notevoli, il Napoli ha dominato le prime dieci partite. Ogni squadra va migliorata».

CONTRO IL LIVERPOOL – Ambrosini dice la sua riguardo la sfida di Champions League: «Sarà una partita che andrà in scena tra due mesi e le cose possono anche cambiare per entrambe le squadre. Speriamo di poter vedere ancora questa Inter! Il Liverpool a pieno regime fa paura e non teme nessuno, però l’Inter se rimane questa secondo me ha possibilità di giocarsela. La mentalità che gli ha dato Inzaghi fanno aumentare le possibilità».