Ambrosini: «Inter, problema emotivo. Deve gestire delle scorie»

Ambrosini trova una difficoltà per l’Inter che non arriva né dalla gara di sabato a Lecce né dal precampionato. Nel post partita di Juventus-Sassuolo su DAZN, l’ex centrocampista ha valutato le big di Serie A tutte vincenti nella prima giornata (vedi classifica).

PRIMO CHECK – Massimo Ambrosini non vuole dare giudizi affrettati: «Siamo alla prima, i bilanci è complicato farli. Di quello che abbiamo visto sicuramente il Milan è quella che ha rubato più l’occhio, perché è ripartita come aveva lasciato l’anno scorso. L’Inter avrà il problema della gestione un po’ dei nervi, emotiva, perché la stagione scorsa ha lasciato delle scorie e dovrà essere brava a gestire l’emotività. Il Napoli dovrà confermarsi, secondo me quella che ha dato più sensazioni di compattezza e di forza è il Milan».