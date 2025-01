Ambrosini: «Inter, poco dalle alternative! Inzaghi lancia messaggio»

L’Inter stasera non farà turnover contro il Monaco: dentro i migliori, al netto degli infortunati. Secondo Ambrosini, a maggior ragione in Champions League, è giusto non lasciare niente al caso e pensare che stasera ci sia in palio tanto. Le sue parole su Amazon Prime Video.



NO AL TURNOVER – Per l’Inter c’è tantissimo in palio questa sera col Monaco, motivo per cui Simone Inzaghi schiera una formazione quasi titolare. Massimo Ambrosini è d’accordo col fatto che non ci siano calcoli da fare, a maggior ragione in Champions League: «In un’altra situazione avrei detto di sì, secondo me stasera è impossibile perché gli incastri sono tanti e il rischio che cambi tutto per un gol è tanto. Nel finale di partita, se fosse ancora aperta, l’Inter potrebbe magari pensare di andare con un uomo in meno in contropiede per non rischiare di prendere gol. Il Monaco è una squadra verticale e forte fisicamente, l’Inter avrà il possesso palla però deve stare attenta perché nelle ripartenze questa squadra può fare male».

Inzaghi non fa turnover, anche perché l’Inter non rende con le riserve

CAMBI (NON) DI LIVELLO – Di recente, alcune partite dell’Inter non hanno visto lo stesso apporto delle riserve rispetto ai titolari. Ambrosini lo fa notare: «Dove non hanno funzionato i cambi? Soprattutto davanti, perché l’Inter ha alternato tanto ma ha avuto poco soprattutto da Mehdi Taremi e Marko Arnautovic. Ecco perché è corretto andare con la coppia titolare. Giusta la conferma di Kristjan Asllani dal primo minuto? Sì, per dimostrare di stare ad alto livello. Giocare accanto agli altri titolari fa la differenza, perché entri in un meccanismo rodato. Ma il messaggio lanciato da Inzaghi questa sera è quello di pochi conti e pochi pensieri: si entra in campo per vincere. Il tempo per pensare potrà arrivare nel secondo tempo, ma l’Inter conta di chiuderla prima».