Ambrosini: «Inter, picco di continuità costante. Forte? Si sapeva da tanto»

Per Ambrosini l’Inter vista in queste ultime tre partite non è certo una sorpresa. L’ex centrocampista, intervenuto a DAZN dopo Napoli-Lazio, parla della squadra di Inzaghi in maniera più che positiva.

AL MEGLIO – Per Massimo Ambrosini l’Inter continua a dare segnali molto interessanti: «Una squadra che ha raggiunto un picco di continuità di gioco in queste ultime partite abbastanza costante. Che fosse forte lo sosteniamo da tanto: ha una rosa che può gestire le competizioni e tenere un alto livello qualitativo. C’è da dire che il Milan è incappato in due giornate di campionato non felicissime, ma veniva mercoledì da una prestazione super dal punto di vista del gioco. Andare a vincere in casa dell’Atlético Madrid non è facile, può essere stata una battuta d’arresto».