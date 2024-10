Ambrosini: «L’Inter non può lasciar scappare. Juric è in grado di soffocare»

Clima caldissimo all’Olimpico per Roma-Inter. Anche Massimo Ambrosini dice la sua sulla sfida di campionato, inquadrando il momento delle due squadre.

BANCO DI PROVA – Massimo Ambrosini, a bordo come opinionista di Dazn prima di Roma-Inter, descrive la situazione delle due squadre: «La Roma nelle prime due partite aveva avuto una bella reazione, di impeto. Poi ha fatto un gran primo tempo contro l’Athletic Bilbao in Europa League, poi è andata un po’ calando. Col Venezia ha fatto un po’ fatica, brutta sconfitta in Europa League e poi a Monza una partita che poteva vincere. Quindi quella di oggi contro l’Inter è un banco di prova».

Roma-Inter e l’importanza del risultato: lo spiega Ambrosini

VALENZA – Quant’è importante la sfida all’Olimpico per l’Inter? Ne parla Ambrosini, che analizza così: «Ma ha una valenza e importanza anche per l’Inter, che non può permettersi di lasciar scappare le altre avversarie. Siamo all’inizio del campionato, per carità, ma sabato c’è la sfida contro la Juventus e l’Inter deve arrivarci bene. Secondo me Ivan Juric è in grado di cercare di soffocare le qualità avversarie. Nelle scorse partite alla Roma è mancata la qualità offensiva, che sicuramente stasera avrà rispetto al passato con Pellegrini e Dovbyk».

VARIABILI – Massimo Ambrosini, poi, si sofferma anche sul rientro dall’infortunio di Nicolò Barella, schierato nell’undici titolare di Simone Inzaghi. In merito l’ex calciatore dichiara: «Se Barella resterà in campo fino alla fine? Roma-Inter sarà la prima di tante partite nerazzurre. Mercoledì poi andrà a Berna per giocare in Champions League contro lo Young Boys e domenica avrà la sfida contro la Juventus. Quindi è chiaro che ci sarà una gestione da parte di Inzaghi. Poi bisognerà vedere il risultato di stasera, perché gli allenatori fanno delle scalette ipotetiche ma in campo può succedere di tutto e tutto può essere stravolto».