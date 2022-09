Ambrosini: «Inter, nel derby il problema non è l’errore sul primo gol»

L’Inter nel derby ha commesso una serie di errori che per indicarli tutti bisognerebbe arrivare fino a Natale. Ambrosini si sofferma sui gol del Milan e le sbavature della difesa: ecco le sue parole a Supertele su DAZN.

IMPERFETTI – Massimo Ambrosini analizza il derby: «I primi quindici-venti minuti sono di studio, poi è esplosa. L’errore dell’Inter ha rimesso in partita il Milan, da lì c’è stata per cinquanta minuti una squadra nettamente migliore dell’altra. L’Inter ha avuto la forza rabbiosa di rimetterla in piedi, però è stato un derby bello più per il Milan che ha meritato di vincere. Il gol dell’1-1? L’Inter era in fiducia e provava a giocare. L’errore di impostazione non dico che ci sta, ma gioca. Il Milan non ha aggredito come ci aspettavamo, ma ha recuperato tre-quattro palloni così. Il problema non è questo gol, che nasce da un’eccessiva fiducia dell’Inter ma ci può stare: è gli altri due, soprattutto quello di Olivier Giroud. L’Inter prende il secondo gol perché ha perso un po’ di cattiveria. Il terzo gol? Quando Rafael Leao stoppa il pallone Stefan de Vrij pensa che ci sia Alessandro Bastoni e si ferma. Bastoni lo molla troppo facilmente, de Vrij arriva in ritardo e quando se ne accorge l’avversario è già a esultare».