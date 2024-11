Ambrosini: «Inter-Napoli, sorride più Conte! Rigore? Non quello dato»

L’Inter a San Siro non è riuscita a fare bottino pieno con il Napoli nonostante abbia giocato meglio, creando di più e fallendo di fatto l’occasione del 2-1 con l’errore di Calhanoglu dal dischetto. Ambrosini a DAZN commenta il pari tra le due principali pretendenti allo scudetto, dicendo la sua anche sul principale episodio arbitrale chiarito dall’audio VAR

PAREGGIO CORRETTO – L’Inter e il Napoli non sono andate oltre un pareggio a San Siro, con una situazione di classifica sostanzialmente inalterata, che vede ancora la squadra di Antonio Conte in testa alla classifica e i nerazzurri nel gruppone delle inseguitrici insieme ad Atalanta, Lazio e Fiorentina. Massimo Ambrosini reputa giusto l’1-1 nonostante la squadra di Simone Inzaghi abbia fatto di più: «Partita che ha vissuto momenti alterni, il pari è giusto ma secondo me può sorridere di più Conte perché esce da San Siro con 4 punti tra Milan e Inter».

Inter, un rigore assegnato e uno dubbio non revisionato: Ambrosini dice la sua

CASI DA MOVIOLA – Ambrosini dice poi la sua su un rigore dubbio non controllato dal VAR e su quello assegnato ai nerazzurri, poi sbagliato da Hakan Calhanoglu: «Il tocco di mano di Olivera in area? Il pallone lo tocca, è una situazione molto delicata, in altre circostanze è stato assegnato il rigore nonostante la discriminante della non volontarietà. Il rigore assegnato all’Inter? In realtà il replay diminuisce l’entità dell’intervento, il difensore cerca di avvantaggiarsi mettendo la gamba ma non lo fa in maniera così scorretta».