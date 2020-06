Ambrosini: “Inter, Nainggolan va almeno valutato! Nessuna rottura”

Ambrosini ha parlato del futuro di Nainggolan (qui le dichiarazioni del belga). L’ex centrocampista sottolinea le qualità del calciatore di proprietà dell’Inter. Di seguito le sue dichiarazioni durante il postpartita di Cagliari-Torino negli studi di SkySport

NUOVA CHANCE – Massimo Ambrosini spinge per il ritorno del Ninja all’Inter: «Penso che un calciatore come Nainggolan vada almeno valutato. Non può esserci un giudizio a priori . Anche quando ha lasciato l’Inter non aveva rancore: si è messo a disposizione del gruppo e ha rispettato le scelte. E’ stato anche consapevole di qualche errore compiuto. Come alla Juventus Sarri ha rivalutato diversi calciatori in uscita, anche Nainggolan va valutato. Poi vedremo se Conte vorrà altro, ma va data una possibilità al belga».