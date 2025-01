Ambrosini: «Inter-Monaco? Curioso di vedere Bisseck. Un’attenzione!»

Massimo Ambrosini si è pronunciato in merito alla prossima sfida tra Inter e Monaco, sottolineando i rischi che si annidano alla base del match per i nerazzurri.

IL RAGIONAMENTO – Massimo Ambrosini ha presentato a Radio TV Serie A l’ultima sfida del girone unico di Champions League tra Monaco e Inter: «Il Monaco è una squadra tecnica che vuole giocare. L’Inter, in Europa, ha preso un gol in 7 partite, tra l’altro al 90′. Avrà l’incognita di giocare senza De Vrij e Acerbi, per cui voglio vedere come Bisseck si comporterà da centrale. L’olandese è stato uno dei segreti dell’Inter, soprattutto in Europa, perché ha sbagliato mezza partita. I nerazzurri devono essere attenti a mantenere alta la soglia dell’attenzione, dato che le partite possono complicarsi in un momento».

Ambrosini sulla forza dell’Inter in vista del Monaco

LA DOTE – Ambrosini ha successivamente indicato due punti di forza dell’Inter in vista del confronto con il Monaco di stasera 29 gennaio: «Ma se si parla del piano offensivo e di quello fisico, non vedo alcun problema. L’Inter a Lecce, ad esempio, ha giocato in un modo tale per cui ‘non ce n’era per nessuno’».