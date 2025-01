Ambrosini: «Inter-Milan? Si va ai rigori! Lautaro Martinez? Un’attenzione»

Massimo Ambrosini ha presentato Inter-Milan, sfida valida per la finale di Supercoppa Italiana. Secondo l’ex calciatore italiano, la gara si deciderà ai rigori.

IL RAGIONAMENTO – Massimo Ambrosini ha parlato a Radio TV Serie A della finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Milan. Dal suo punto di vista, il match avrà un andamento non all’insegna dello spettacolo: «Non prevedo una partita bella, bensì una equilibrata. Appartengo alla corrente propria di coloro che dicono che finirà 0-0, decidendosi quindi ai rigori. L’Inter muove tanto il pallone a centrocampo, per cui avere un calciatore in grado di coprire il campo è una cosa positiva».

Ambrosini sugli assenti di Inter e Milan e sulla pressione verso Lautaro Martinez

IL COMMENTO – Ambrosini si è poi pronunciato sul possibile impatto delle due “grandi assenze” del match, quelle di Marcus Thuram e Rafael Leao, e sul momento personale non eccezionale vissuto da Lautaro Martinez e Alvaro Morata. Queste le sue dichiarazioni: «Penso che incideranno allo stesso modo le assenze di Thuram e Leao, dato il modo in cui il francese sta impattando in questa stagione. Penso ci sia più attenzione verso Lautaro Martinez, piuttosto che per Morata, dato che il fatto che un attaccante come lui stia faticando a segnare fa un certo effetto».