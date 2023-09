Ambrosini: «Inter-Milan, passato non conta! Stupito da entrambe»

Inter e Milan si sfidano per il primo derby della stagione con fischio d’inizio alle ore 18 in un San Siro sold-out. Intanto Ambrosini su DAZN spiega perché entrambe le squadre lo hanno colpito in questo inizio di stagione

STUPORE – Inter e Milan si affrontano nel primo derby della stagione. Massimo Ambrosini chiarisce un concetto riferendosi ai precedenti quattro derby persi dai rossoneri: «Quello che succederà qui tra un’oretta non terrà in considerazione il passato, dal punto di vista mentale ne possiamo parlare però è una stagione nuova, nuovi giocatori soprattutto per il Milan e stesse ambizioni. Chi mi ha colpito di più? Entrambe ma per motivi diversi. Secondo me l’Inter è ripartita da dove si era fermata con una consapevolezza nel gioco e nella testa diversa, gioca con fluidità soprattutto rischiando poco. Il Milan stupisce perché è riuscito in breve tempo a far integrare nuovi giocatori in un sistema di gioco diverso e secondo me a Pioli vanno fatti i complimenti per il lavoro fatto in un mese e mezzo».