Ambrosini: «Maldini all’Inter? Bisogna prepararsi a tutto!»

Massimo Ambrosini si è espresso sul possibile interessamento dell’Inter per Daniel Maldini. Dal suo punto di vista, nel calcio di oggi nulla è da escludere.

UNA CONSIDERAZIONE – Massimo Ambrosini ha parlato a Radio TV Serie A dell’apprezzamento dell’Inter per Daniel Maldini. Secondo il suo giudizio, è bene non escludere nulla nella realtà attuale del calcio italiano e non solo: «Dobbiamo prepararci al fatto che possa fare un percorso diverso dal Milan. Ha messo un mattoncino in più rispetto a quello che era un anno fa in termini di precisione, di colpi. Però deve tenere alto il livello dell’ambizione e della presenza dentro al campo se intende diventare un calciatore di livello superiore. Il fatto di compiere il salto ulteriore dipenderà dalla sua costanza».

Maldini e l’interesse dell’Inter: nodo posizionamento

LA COLLOCAZIONE – Il principale problema connesso alla possibile presenza di Maldini nella rosa dell’Inter è quello relativo alla posizione del calciatore italiano nello scacchiere di Simone Inzaghi. Il figlio d’arte ha affermato di voler occupare la posizione di trequartista, preferendola a quella di ala d’attacco. Nel sistema tattico del tecnico piacentino non esiste un ruolo assimilabile a quello prediletto dal classe 2002, per cui l’idea più concreta sarebbe quella di inserirlo nella posizione di mezzala. Predisponendo per il suo profilo un futuro da collante tra i due reparti di centrocampo e attacco “alla Mkhitaryan”.