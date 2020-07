Ambrosini: “Secondo posto tra Inter, Atalanta e Lazio? Nessuna favorita”

Condividi questo articolo

Ambrosini ha parlato della corsa al secondo posto che coinvolge Inter, Atalanta e Lazio. L’ex centrocampista ha fatto il punto della situazione negli studi di SkySport, senza sbilanciarsi su chi riuscirà a spuntarla. Di seguito le sue dichiarazioni

NESSUNA FAVORITA – Massimo Ambrosini non fa pronostici: «Corsa al secondo posto tra Inter, Atalanta e Lazio? Il secondo posto ora probabilmente diventa l’unico obiettivo se la Juventus dovesse vincere il campionato stasera. La Roma ha blindato il posto in Europa League, per il resto è tutto abbastanza aperto, dunque non vedo favorite. La Lazio ha un calendario con Brescia che non avrà nulla da chiedere e il Napoli: il suo percorso, anche se complicato, l’hanno fatto i biancocelesti».