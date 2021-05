Massimo Ambrosini, ex calciatore e opinionista, ha commentato l’addio di Antonio Conte, e le prossime mosse dell’Inter per la panchina, negli studi di “Sky Sport”

SHOCK – L’addio di Conte ha scosso tutto l’ambiente nerazzurro. L’Inter si sta già muovendo per sostituirlo (QUI le opzioni sul tavolo). Massimo Ambrosini, opinionista di “Sky Sport”, ha commentato così le sorprendenti notizie di oggi: «È una notizia che mi sorprende, ma nell’aria c’era qualcosa da tempo. Penso alle dichiarazioni del vice di Conte, Stellini, dopo la partita con l’Udinese. C’è da capire se l’Inter non potesse essere ugualmente competitiva anche perdendo qualche giocatore. Con una sola partenza, magari non importantissima, secondo me l’Inter con mercato intelligente avrebbe potuto tenere questo status. Simone Inzaghi? Mi stuzzicherebbe vederlo all’opera con materiale organico superiore rispetto alla Lazio».