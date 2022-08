Ambrosini: «L’Inter ha tematiche mentali da gestire. Radu? Dispiace»

Ambrosini dà un giudizio sulla prima Inter della stagione, quella che ha vinto al 94′ a Lecce sabato sera. Nel corso della trasmissione Sunday Night Square su DAZN, l’ex centrocampista ha anche commentato la nuova papera di Radu ieri in Fiorentina-Cremonese (vedi highlights).

UN PECCATO – A Massimo Ambrosini dispiace per il nuovo errore di Ionut Andrei Radu: «Mi dispiace, perché umanamente ti senti vicino. È un ragazzo che ha sofferto tanto per quello che è successo, ti trasferisci e ti rimetti in gioco ma poi succede questo. Proviamo a girarla così: gli interventi precedenti gli avevano dato sicurezza, lì se non vuoi correre rischi la allunghi. Magari la sicurezza gli ha fatto fare quella papera».

LE NOVITÀ – Dopo Radu, Ambrosini va nel principio sull’Inter: «Simone Inzaghi? È stato deciso anche quando ha scelto la formazione, perché ha lasciato fuori Alessandro Bastoni e Denzel Dumfries che ce l’aspettavamo in pochi. Io penso che l’Inter abbia tematiche mentali da gestire: quello che è successo l’anno scorso ha lasciato strascichi. Il centrocampo è di “sangue”, quello che è successo l’anno scorso ha portato scorie. Quest’anno rimane il ruolo di una delle favorite, per la rosa che ha».

IL MERCATO – Ambrosini parla anche degli acquisti: «Secondo me la priorità era Romelu Lukaku, l’arrivo di Paulo Dybala avrebbe aperto alla cessione di Lautaro Martinez. Se l’Inter vende Milan Skriniar negli ultimi dieci giorni di mercato, avendo lasciato Nikola Milenkovic che ha rinnovato con la Fiorentina, sarebbe un bel problema. Che Lukaku sia forte sì, certamente, però l’anno scorso Edin Dzeko non ha fatto male. L’anno scorso l’Inter si appoggiava tanto su Ivan Perisic che saltava l’uomo, Robin Gosens è un altro calciatore: sa fare gol, deve farli per colmare quel gap lì e in questo momento non è al 100%. Per caratteristiche non si avvicinerà mai a Perisic, non è questo».