Ambrosini: «L’Inter ha bisogno di Lukaku, deve giocare! Punti pesanti»

Lukaku in Monza-Inter è apparso decisamente fuori forma, nonché non certo al meglio come peso. Ambrosini, da Sunday Night Square su DAZN, ritiene però che il numero 90 debba giocare.

RILANCIO NECESSARIO – Massimo Ambrosini accomuna l’U-Power Stadium al Meazza per questa giornata: «Quelli che hanno perso Milan e Inter sono punti pesanti da perdere. L’Inter ha bisogno di Romelu Lukaku, ma in questo momento ricordiamo che quattro giorni fa ha battuto il Napoli. Si deve mordere le mani, perché a livello di rosa secondo me non è seconda né alla Juventus né al Napoli. Ci mettiamo Lukaku ma anche Marcelo Brozovic, questi punti buttati via devono far mangiare le mani all’Inter. Detto questo non può prendere certi gol, perché anche il primo del Monza arriva due minuti dopo. Di Lukaku c’è bisogno, ma l’unico modo per averlo in forma è farlo giocare».