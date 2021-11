Ambrosini: «L’Inter ha aumentato la consapevolezza. Mi dà una conferma»

L’Inter ha battuto 3-2 il Napoli, portandosi a quattro punti dai partenopei e dal Milan (vedi highlights). Ambrosini, nel post partita di Genoa-Roma su DAZN, celebra la squadra di Inzaghi.

SEMPRE PIÙ IN CORSA – Massimo Ambrosini parla di cosa significhi il 3-2 del Meazza: «Importantissimo per far rientrare in gioco definitivamente l’Inter. Ha accorciato la classifica, perché le prime due hanno perso. L’Inter ha aumentato la consapevolezza di poterci essere e ha riavvicinato quelle dietro, con la Juventus che ha mangiato cinque punti al Milan in due giornate. Diventa affascinante parlare di rimonta, ma secondo me è complicato. L’Inter ha confermato quello che personalmente penso dall’inizio del campionato, cioè che è una rosa che può rimanere ai vertici. Non poteva essere altrimenti, rimane una candidata forte. Però le due squadre che hanno perso, cioè Milan e Napoli, non escono ridimensionate».