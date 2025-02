Ambrosini: «Inter, fatto più del Milan. Perdere sarebbe stato un duro colpo!»

Milan-Inter termina con un punto a testa per le milanesi, che si sono date battaglia a San Siro. Al termine del derby Marssimo Ambrosini analizza le prestazioni.

DELUSE E FELICI – Massimo Ambrosini commenta Milan-Inter, terminato 1-1 grazie al gol nel recupero di Stefan De Vrij. Così l’ex calciatore, opinionista di Dazn: «Di solito accadeva il contrario. Il Milan molto spesso ha sbagliato l’approccio alla partita e poi ha dovuto rincorrere. Oggi la squadra ha fatto bene, anche come spirito di squadra dall’inizio alla fine. Hanno dato una risposta come squadra. Nel secondo tempo potevano tentare di arginare le energie dell’Inter con qualche azione in più. La squadra di Inzaghi è giustamente delusa perché il pareggio è immeritato. Era un gol evitabile, ma se pensiamo da dove siamo partiti con la presentazione delle due squadre possono essere delusi e felici entrambe».

Milan-Inter, il commento di Ambrosini sul pareggio nel derby

COLPO EVITATO – Massimo Ambrosini prosegue: «È chiaro che l’Inter ha fatto più del Milan. Ma nel primo tempo me l’aspettavo più aggressiva. Secondo me avevano un po’ il timore. A Riyadh il Milan riesce a recuperare perché l’Inter lascia tanti spazi, quindi probabilmente quel pensiero lì ha un po’ impedito di essere liberi. Stasera finiscono le partite delicate per il Napoli, l’Inter invece nel giro di quattro giorni trova la Fiorentina giovedì e domenica. Probabilmente la settimana prossima avremo il quadro un po’ più chiaro. È vero che ha raccolto solo un punto, ma per l’Inter perdere oggi sarebbe stato un duro colpo».