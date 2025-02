Ambrosini: «Inter, ecco cosa mi aspetto! Inzaghi teso con la Fiorentina»

L’Inter di Inzaghi scenderà in campo alle ore 20.45 contro la Juventus di Thiago Motta con la possibilità di poter superare il Napoli in classifica e conquistare dunque il primo posto. Per farlo però dovrà superare l’ostacolo bianconero: ne parla Ambrosini su DAZN

OCCASIONE GHIOTTA – L’Inter ha una ghiotta possibilità stasera sul campo della Juventus poiché con una vittoria balzerebbe in testa alla classifica. Massimo Ambrosini ha diverse aspettative: «È chiaro che alla luce di quanto successo è più ghiotta l’opportunità per l’Inter, detto questo sappiamo benissimo che l’ultimo turno di coppe ci ha tolto per ora il quinto posto e quindi anche per la Juventus arrivare quarta diventa un obbligo. Chi ci arriva meglio? Penso tutte e due le squadre, non ce n’è una meglio di un’altra. L’Inter aveva bisogno di dare una risposta dopo la sconfitta a Firenze. La reazione che abbiamo visto non è stata una novità, è una costante di questa squadra. La Juventus ha fatto il pieno di risultati ma non con prestazioni convincenti, quindi questo insieme di cose crea equilibrio».

TENSIONE – Prosegue Ambrosini: «Sono curioso di vedere l’Inter, nel senso che in questa stagione il fatto che possa dare un segnale forte in ottica scudetto, mi aspetto che questa possa essere l’occasione giusta. Giovedì era teso Inzaghi, la sconfitta di Firenze gli era rimasto dentro per tutto ciò che si portava dietro. Io mi aspetto che l’Inter voglia mettere un tassello importante piuttosto che pensare a gestire alla luce dei risultati degli avversari. Inzaghi vive sempre le partite con grande passione, ma secondo me stasera sarà meno teso. Contro la Fiorentina quelle reazioni erano molto naturali e poco studiate. Magari a Firenze ha sentito qualcosa, ti rimane dentro la parola di qualcuno e quindi cerchi di caricare la squadra. Era decisiva quella partita, secondo me dal giorno dopo ha iniziato a fare alla squadra una testa come un pallone».