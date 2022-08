Ambrosini: «Inter, ecco cosa dirà Inzaghi dopo Sassuolo-Milan! Gosens…»

L’Inter scende in campo contro la Cremonese a San Siro nel match valevole per il turno infrasettimanale della quarta giornata di Serie A. Ambrosini parla della reazione che potrebbe avere la squadra di Inzaghi ma anche del mercato. Di seguito le sue dichiarazioni negli studi di DAZN

NOTIZIA – L’Inter tra pochissimo sfida la Cremonese a San Siro dopo il pari del Milan con il Sassuolo e tutto questo con il derby sullo sfondo (vedi report). Massimo Ambrosini è convinto di una cosa: «Sassuolo-Milan 0-0? Arriva secondo me la notizia, non penso durante il riscaldamento ma quando entrano negli spogliatoi Inzaghi glielo dirà: ‘Diamoci dentro perché se vinciamo siamo davanti a loro sabato’».

RUMORS – Ambrosini commenta poi gli ultimi rumors di mercato su Robin Gosens (vedi articolo): «A questo punto sarebbe un cambiamento di rotta, si saranno resi conto di qualcosa. Il pensiero che una squadra forte come l’Inter possa privarsi di un giocatore forte in difficoltà a due giorni dal mercato senza avere una valida alternativa la vedo una cosa difficile. A questo punto hai Dimarco e Darmian, se devi prendere qualcuno per far numero…».