Ambrosini: «Inter deve temere questa Roma! Mourinho ne boccia uno»

Ambrosini prima di Inter-Roma su DAZN ha parlato di questa sfida sottolineando l’ottimo momento dei giallorossi allenato da Murinho.

STRESS TEST – Amrbsoni prima di Inter-Roma ha parlato così su DAZN: «All’Inter deve far paura lo stato di forma della Roma, ha una striscia di non sconfitte decisamente lunga. Ha trovato una quadra dal punto di vista caratteriale ed è meno fragile rispetto inizio stagione. Deve temerla, ha dimostrato di essere psicologicamente e fisicamente pronta. Mkhitaryan da più aggressività e voglia di ribaltare l’azione. Per Vereout questa è un’esclusione che sa tanto di bocciatura. La Roma non rinuncerà di attaccare, El Shaarawy ha dimostrato di stare bene. Inzaghi ha due meriti grandi: è entrato nel modo giusto nel mondo Inter e avergli dato un gioco e credibilità a un progetto esistente. Il merito principale però è quello di aver gestito un momento di difficoltà».