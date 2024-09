Ambrosini: «Inter arriva al derby con mille certezze. Una possibilità per il Milan»

Massimo Ambrosini ha espresso le sue sensazioni in vista del derby tra Inter e Milan di domenica 22 settembre.

IL RAGIONAMENTO – Massimo Ambrosini, ex calciatore italiano, ha commentato a Radio TV Serie A lo stato con cui arrivano alla stracittadina l’Inter e il Milan. Queste le sue parole: «L’Inter arriva al derby con mille certezze, mentre il Milan con nessuna. Le partite di Champions League dei nerazzurri e dei rossoneri hanno aumentato questa sensazione, l’idea del divario tra le due. Ora la forbice tra le due squadre è talmente ampia per i rossoneri che si può solo azzerare il cammino europeo per provare a fare una partita diversa. Questo è l’unico modo che hanno per sperare in un esito diverso da quello immaginato».

Inter e Milan si avvicinano al primo derby stagionale: una convinzione

LA CERTEZZA – Ambrosini ha poi indicato l’ingrediente che i rossoneri devono inserire nella propria ricetta se intendono realmente competere contro l’Inter nel derby di domenica 22 settembre: «Mi aspetto un Milan che entri in campo e dia la sensazione di unità, finora non dimostrata. In questo momento stanno ricostruendo e quindi devono dare meno attenzione alle sottigliezze. Devono dare la sensazione di essere squadra dall’inizio alla fine della partita».