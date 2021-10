Ambrosini: «Infortunio Sensi? Capisco la frustrazione, bisogna isolarsi»

Ambrosini, ex giocatore del Milan oggi commentatore su DAZN e Amazon Prime Video, in un’intervista concessa su TuttoSport ha parlato di infortuni, facendo riferimento a Stefano Sensi.

INFORTUNI – Ambrosini è un “esperto” di infortuni: «In quei momenti si prova frustrazione, grande frustrazione. Vivi male, perché è un periodo in cui vorresti avere tranquillità. Non voglio giudicare la questione Sensi, non la conosco, però nel mio caso la tranquillità mentale prevenire gli infortuni o curarli. Certo, se poi ti si gira un ginocchio come Sensi a Genova anche se sei l’uomo più felice e tranquillo del mondo, c’è poco da fare. Nel mio caso c’era una componente fisiologica».

CONSIGLIO – Ambrosini dà un consiglio a Stefano Sensi: «Sono padre di famiglia e conosco la gestione del mondo moderno, i social, e so quanto la gente possa fare male. Deve avere pazienza, perché la frustrazione del tempo che passa, la paura di perdersi delle cose, ti fa commettere errori e se ti feri di nuovo, è sempre peggio. Se ne viene fuori, perché se ne viene fuori, però bisogna isolarsi facendo forza su se stesso».

Fonte: TuttoSport – Federico Masini