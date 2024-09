Ambrosini: «Haaland ha avuto un vantaggio rispetto agli altri. Forma mentale!»

Massimo Ambrosini ha posto l’accento su un fattore potenzialmente decisivo per il Manchester City in occasione della sfida contro l’Inter, ossia lo stato di forma di Erling Haaland. Non è poi mancato un giudizio sulle due formazioni.

RIVALE INTER – L’ex giocatore del Milan Massimo Ambrosini ha parlato nel pre-partita di Manchester City-Inter, concentrando in particolare la sua attenzione sul bomber Erling Haaland. Queste le sue parole a Prime Video sul norvegese: «In questo momento il Manchester City ha qualcosa in più. Unico giocatore che ha goduto di qualche vacanza in più è Erling Haaland. E questo lo si sta vedendo nell’inizio di stagione. Anche dal punto di vista mentale, sembra essere più tranquillo e sereno. Sappiamo che per un attaccante la forma mentale va di pari passo con quella fisica».

Ambrosini sulle scelte dei due allenatori in Manchester City-Inter: Haaland e non solo!

LE SCELTE – Ambrosini si è così espresso sulle formazioni schierate da Simone Inzaghi e Pep Guardiola: «Sicuramente il derby e il nuovo formato della Champions League hanno inciso sulle decisioni di Inzaghi. Il rapporto tra Lautaro Martinez e Simone è sempre stato di un certo livello, per cui posso immaginare che la scelta sia stata in un certo modo condivisa. Ad ogni modo, non schierare il tuo capitano dal primo minuto nella prima sfida della Champions è una decisione significativa. Per quanto riguarda il City, Guardiola ha quattro difensori in grado di gestire al meglio il pallone. La presenza di Savinho e Grealish alle spalle di Haaland secondo me, testimonia la voglia degli inglesi di giocare negli ultimi 20 metri dell’Inter».