Ambrosini: «Giroud-Sanchez? Non era da sanzionare, prende la palla»

Massimo Ambrosini, ospite negli studi di Dazn, ha commentato la partita Inter-Milan nonché l’episodio del primo gol di Giroud con il contatto molto discutibile con Sanchez

DERBY − Ambrosini commenta la vittoria del Milan, poi dice la sua sul contatto Giroud-Sanchez: «La salita era ripida perché l’Inter è molto forte. Il Milan è riuscita a ribaltarla in pochissimi minuti, quindi complimenti al Milan. Giroud Ha dato una spallata non solo a Sanchez ma anche alla partita, ci volevano questa cattiveria e questa determinazione. Gol alla Vieri con il Parma, l’avevano trovato poco poi ma da grande giocatore l’ha decisa. La bravura è stata quella di rimanere dentro la partita con la testa. Fallo? Non sembra un intervento da sanzionare, c’è il contrasto ma Giroud prende prima la palla».