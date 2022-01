Ambrosini: «Dzeko più funzionale di Lukaku. Derby? Inter sta meglio»

Ambrosini preferisce Dzeko rispetto a Lukaku per il gioco dell’Inter. Da DAZN l’ex centrocampista ha parlato anche del derby col Milan, che si giocherà sabato 5 febbraio alle ore 18.

LE SCELTE – Massimo Ambrosini sceglie Edin Dzeko rispetto a Romelu Lukaku per l’Inter: «Per questo modo di giocare sì. Per questo modo di intendere il calcio, trenta metri più avanti, è più funzionale. Se giochi molto più vicino alla porta e dai libertà ai centrocampisti, quindi hai un concetto di squadra in cui c’è più partecipazione al gioco corale, Dzeko fisicamente integro che sta bene dal punto di vista di conoscenza calcistica e connessione coi compagni è un altro giocatore rispetto a Lukaku. Dal punto di vista del gioco, di come anche gli altri traggono vantaggi da quello che fa Dzeko è più funzionale. Poi magari Lukaku avrebbe fatto ancora più gol».

IL DERBY – Dopo la sosta ci sarà Inter-Milan. Questo il pensiero di Ambrosini sulla stracittadina: «Secondo me l’Inter sta un po’ meglio, perché ha più entusiasmo. Sul reparto offensivo, lasciando stare Joaquin Correa, ha più certezze. La rosa in senso stretto, quella dell’Inter, non solo è superiore a quella del Milan se stanno tutti bene, ma anche a quella della Juventus».