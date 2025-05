Ambrosini: «Dubito Conte rimanga al Napoli. L’idea»

Massimo Ambrosini si è espresso al termine di Napoli-Cagliari, sfida terminata con il punteggio di 2-0. Di seguito il suo commento.

LE DICHIARAZIONI – Il Napoli di Antonio Conte ha vinto lo scudetto grazie al successo contro il Cagliari per 2-0. L’Inter, nonostante la vittoria di Como per 2-0, deve rinunciare al sogno del “bis scudetto”. Chiaro che la concentrazione dei nerazzurri sarà ora rivolta esclusivamente alla finale di Champions League contro il PSG, match in programma sabato 31 maggio. A proposito del trionfo dei partenopei, e in particolare del futuro del salentino, Massimo Ambrosini ha così parlato a DAZN: «Conte sarebbe in grado di mantenere la stessa intensità vista quest’anno? L’impressione è che non ci siano i presupposti per continuare insieme».