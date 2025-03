Ambrosini: «Da Dimarco ad Acerbi fino a Thuram, all’Inter riposati»

Ambrosini si esprime sul momento di alcuni giocatori dell’Inter, parlando di nuova freschezza dovuta al periodo di riposo/infortunio.

RIPOSATI – Su DAZN, Massimo Ambrosini ha individuato un vantaggio nella squadra di Simone Inzaghi: ossia il riposo per certi giocatori. Ecco il suo pensiero: «L’Inter ha avuto tutti giocatori, come Dimarco, Thuram o Calhanoglu infortunati e che si sono “riposati” prima, Dimarco eccezionale. Inoltre, Arnautovic è stata la spalla ottima di Lautaro Martinez. Poi fuori Bastoni, Dumfries, ha fatto riposare Barella. Quindi grande vittoria. Acerbi è un altro che di certo non lo scopriamo adesso. Ed è adesso tirato a lucido e riposato. Immagino che quando sei dentro, c’è modo e modo di arrivare dentro le partite. Ho visto una dimostrazione di superiorità e di cattiveria sin dal primo minuto».