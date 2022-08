Ambrosini: «Da Lukaku la miglior notizia per l’Inter! E vuole incidere»

Lukaku non ha segnato con lo Spezia ma ha aiutato Lautaro Martinez ad aprire il 3-0 di sabato sera. Ambrosini, nel corso di Sunday Night Square su DAZN, ritiene che le condizioni del belga possano essere un buon margine di crescita per l’Inter.

IN SALITA – Massimo Ambrosini si fa una domanda che ha una risposta ben precisa: «A che livello di condizione è Romelu Lukaku? Chiaro che alla seconda non può essere al top, ma vuole incidere. La migliore notizia per l’Inter è che Lukaku ha ancora dei margini abbastanza evidenti di crescita, sia nei movimenti sia nelle conclusioni. E nell’abitudine all’agonismo per novanta minuti».