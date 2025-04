Ambrosini consiglia: «Cagliari? Inter deve indirizzare subito la partita!»

Massimo Ambrosini si è pronunciato sull’atteggiamento con cui l’Inter potrebbe affrontare il prossimo incontro di Campionato contro il Cagliari, in attesa del ritorno di Champions League contro il Bayern Monaco.

IL RAGIONAMENTO – Massimo Ambrosini è così intervenuto a Radio TV Serie A alla vigilia di Inter-Cagliari: «I nerazzurri sicuramente penseranno anche alle coppe, sia durante gli allenamenti sia nel corso di una partita. L’unico modo per non pensarci è entrare in campo, indirizzare il match il prima possibile e poi gestire, ma non come fatto a Parma. Guardando nello specifico al Cagliari, l’esperienza del Tardini può seguire all’Inter per dire ‘partiamo forte, poi sappiamo di non poterci fermare e rilassare’. Se tu ci passi, e poi hai l’opportunità di ritestarti in quella situazione, secondo me ciò ti aiuta per i casi futuri».

Ambrosini sulle situazioni di Napoli e Inter in vista del prossimo turno di Serie A

LA CONSIDERAZIONE – Ambrosini ha poi proseguito: «Se l’Inter entra con cattiveria contro il Cagliari, riesce a sistemare la partita il prima possibile e poi gestire, è chiaro che ciò possa aiutarla in vista della sfida di mercoledì contro il Bayern Monaco. Per quanto riguarda il Napoli, secondo me sarà da vedere che tipo di gestione avrà nell’arco dei 90 minuti. Perché quello che è rimasto in testa è stato il calo tra il primo e secondo tempo negli ultimi incontri».