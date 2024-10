Ambrosini: «Una chiave per Roma-Inter. Costante!»

Massimo Ambrosini si è espresso sulla prossima sfida tra Roma e Inter, match previsto per domenica 20 ottobre, ponendo l’accento su una possibile chiave di lettura del match.

IL PENSIERO – L’ex calciatore Massimo Ambrosini ha espresso a Radio TV Serie A il suo punto di vista in merito alla delicata sfida dell’Olimpico tra Roma e Inter: «A Roma c’è sempre una discreta dose di tensione. Voglio vedere come l’Inter possa affrontare questa partita e come i giallorossi possano gestire il periodo non facile. L’Inter è una di quelle squadre capaci di mettere maggiormente in difficoltà quelle di Juric, come abbiamo visto quando lui era al Torino. Le partite giocate in quel modo, anche negli anni passati, hanno visto vincere i nerazzurri in un modo o nell’altro. Sarà interessante vedere questo».

Roma-Inter, le possibili scelte

LA SFIDA – Ci si attende che Simone Inzaghi possa optare per alcuni cambi rispetto alla sfida vinta contro il Torino nell’ultima giornata di campionato. In particolare, considerando che Benjamin Pavard non è partito con la Nazionale per gli impegni di Nations League, è possibile che il francese possa partire dall’inizio nella gara contro la Roma. Di certo il club meneghino vorrà ripartire al meglio dopo la sosta, puntando sugli uomini migliori in vista della vittoria nel terzo big match della sua stagione.