Ambrosini sicuro: «Champions League sposta! Tifoso Inter lo sa»

Massimo Ambrosini si è pronunciato al termine di Como-Inter, match che ha certificato la mancata conquista dello scudetto da parte dei nerazzurri.

IL RAGIONAMENTO – Massimo Ambrosini si è così espresso a DAZN nel post-partita di Como–Inter: «Parma è il rimpianto più grande, secondo me. Ciò perché la rovesciata di Orsolini può capitare, con la Roma possono darti il rigore e vai a pari punti. Però la gestione di quella partita di Parma rappresenta il più grande rimpianto per i nerazzurri. Vero che si proiettano alla finale, ma restano tanti rimpianti. Anche con 18 partite in più, l’Inter si mangerà le mani per molto tempo».

Ambrosini sul significato di una vittoria della Champions League per l’Inter

LA CONVINZIONE – Ambrosini ha poi proseguito: «Se l’Inter non vince la Champions League il tifoso è arrabbiato, pensando al fatto di ritrovarsi alla fine dell’anno senza niente. È indubbio che la competizione europea sposti tanto, essendo in grado di far cambiare l’umore del tifoso. Se sabato vince, l’Inter chiude un ciclo di quattro anni con uno scudetto e una Champions League: il tifoso non potrebbe che essere contento, in questo caso. Se resta il rammarico, è comunque doveroso dire che Inzaghi sia un grande allenatore. Avrebbe potuto fare meglio in Campionato, ma ha perso per dei dettagli. Resta un tecnico di assoluto livello».