Ambrosini: «Benfica favorito, ma attenzione all’Inter! Ondata negativa…»

Massimo Ambrosini su DAZN parla del momento delicato dell’Inter proiettandosi in particolare sulla doppia sfida di Champions League contro il Benfica.

VERSO IL QUARTO DI FINALE – Ambrosini esprime la sua opinione riguardo la doppio sfida di Champions League: «L’Inter ha avuto la sua ondata negativa così come il Milan, e magari l’ha finita. Magari arriva anche alla doppia sfida con il Benfica in maniera migliore dopo questo periodo. Io do favorito il Benfica in Champions League, però attenzione anche perché si gioca il ritorno a San Siro».