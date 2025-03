Ambrosini su Atalanta-Inter: «Gasperini, possibile idea innovativa»

Massimo Ambrosini ha presentato lo scontro diretto tra Atalanta e Inter, in programma domenica 16 marzo alle ore 20.45 al Gewiss Stadium. Una la possibile chiave del match.

IL RAGIONAMENTO – Massimo Ambrosini si è così espresso a Radio TV Serie A in vista di Atalanta-Inter, match della ventinovesima giornata di Serie A: «Non sappiamo cosa aspettarci. La partita in casa impone che l’Atalanta conduca il suo gioco, a maggior ragione perché ha ritrovato una condizione di livello. Vediamo cosa riproporrà Gasperini: probabilmente verrà inserito un centrocampista in più, andando così a specchio rispetto alla formazione scelta dai meneghini. L’Inter riconosce nell’Atalanta una rivale, tanto da aver ottenuto 7 vittorie di fila contro i bergamaschi.

Ambrosini su un risultato potenzialmente accettabile per Atalanta e Inter

ACCONTENTARSI – Ambrosini ha poi proseguito:«Permettersi di pareggiare? Perché no, entrambe. Si tratta sicuramente di una grande opportunità per entrambe, ma un pareggio non influirebbe in negativo».