Ambrosini: «Allegri gioca su Inter squadra più forte! La posta è altissima»

L’Inter e la Juventus si affrontano nel primo derby d’Italia della stagione, match valevole per la tredicesima giornata di Serie A. Ambrosini, opinionista per DAZN, dice la sua sull’importanza della sfida in ottica classifica

POSTA ALTISSIMA – L’Inter affronta la Juventus all’Allianz Stadium. Massimo Ambrosini commenta le parole di Massimiliano Allegri alla vigilia del match: «Allegri continua a parlare di Inter squadra più forte? Lo diceva anche l’anno scorso, secondo me a livello psicologico ha giocato anche l’anno scorso su questa cosa e poi perché realmente a livello di lunghezza di rosa non ha tutti i torti a considerarla una delle squadre più forti. Mancano tante partite, se però la Juventus dovesse perdere secondo me diventerebbe non dico impossibile correre per lo scudetto, ma le possibilità sarebbero davvero ridotte. Quindi la posta è altissima. Poi non è detto che il Napoli possa rallentare».

MIGLIORAMENTI – Ambrosini prosegue parlando dei progressi di Lautaro Martinez: «Ha fatto un passo nella gestione delle difficoltà della stagione. Facile incidere quando si vince 3-0 ma lui ha cercato di farlo anche nei momenti difficili. Quel passo per me lo ha fatto e secondo me è stato premiato con il gol a Barcellona anche dall’atteggiamento che ha avuto nelle partite precedenti. Inzaghi si è impuntato su Acerbi? Secondo me Inzaghi voleva prendere Bremer, nel senso che non si è lasciato scappare l’occasione di rimediare a quella che era una prima scelta. Acerbi si è inserito subito in maniera decisa, poi in quel ruolo lì non fa male essendo abituato a giocare centrale. Ha una personalità che riesce a sopperire. Dzeko e Lautaro li vedo bene entrambi, possono spartirsi nel senso che tutti e due possono fare entrambe le cose. Quando c’è Lukaku invece i ruoli sono molto più definiti».