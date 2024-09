Ambrosini: «Aggravante per l’Inter sul piano psicologico. Ma nulla è già scritto»

L’ex calciatore Massimo Ambrosini si è espresso sulle difficoltà che l’Inter troverà nella sfida dell’Etihad Stadium contro il Manchester City, al contempo rimarcando che i nerazzurri abbiano la possibilità di far bene.

LA SITUAZIONE – L’ex calciatore italiano Massimo Ambrosini ha espresso a Radio TV Serie A le sue sensazioni in vista del confronto tra Manchester City e Inter di Champions League. In particolare, l’accento viene posto sul fatto che l’ultima sfida tra le due compagini possa rappresentare sia un vantaggio che uno svantaggio per i nerazzurri: «L’Inter andrà ad affrontare una squadra che sta bene. Il precedente può dare forza all’Inter ma anche far alzare l’attenzione dei calciatori del Manchester City, che raramente sono stati presuntuosi. Per una squadra come lo è il City, avere una determinazione in più dopo l’ultima sfida con i nerazzurri potrebbe essere per l’Inter un’aggravante in più dal punto di vista psicologico. Dal lato degli inglesi, oggi loro potrebbero dire di voler rimettere le cose a posto dopo l’equilibrio visto nell’ultimo confronto tra le due».

Ambrosini su Haaland e l’impostazione che deve avere l’Inter!

UNA CONVINZIONE – Ambrosini ha poi commentato lo stato di forma di Erling Haaland, che ha iniziato in maniera eccezionale la stagione, al contempo sottolineando come non sia possibile ritenere l’Inter spacciata dal principio: «Dal punto di vista tecnico, i temi sono tanti. Rimane una squadra che gioca a memoria, di Haaland non c’è bisogno di dire nulla. Non c’è neanche bisogno di sottolinearne le qualità. Ha fatto un’estate senza tornei, per cui rispetto alle altre stelle impegnate nelle competizioni internazionali può avere un’impostazione mentale ancora più incisiva. Ma l’Inter, vista la qualità della rosa, può venire qui e fare una partita di livello. Non solo sul piano tecnico, perché conterà dimostrare di poterli mettere in difficoltà».