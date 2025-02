Ambrosini affonda: «Inzaghi? Ci sta che ti prendi le critiche! Deve fare i conti con un aspetto»

L’Inter batte la Fiorentina a San Siro portandosi a -1 dal Napoli di Conte. Ambrosini analizza l’approccio alla partita della squadra nerazzurra ma anche gli episodi arbitrali e le critiche rivolte a Inzaghi in settimana, che non hanno fatto molto piacere all’allenatore piacentino

VITTORIA MERITATA – L’Inter reagisce alla brutta sconfitta subita proprio in casa della Fiorentina, battendo a San Siro la squadra di Raffaele Palladino con tanto di balzo in classifica. Secondo Massimo Ambrosini, la vittoria nerazzurra è meritata: «Al di là degli episodi che poi l’hanno condizionata, per quello che ha creato e per come ha approcciato all’inizio dei due tempi secondo me il risultato dice la verità. Prestazione da leader di Lautaro Martinez, in alcuni atteggiamenti e alcune rincorse ha fatto una partita seria, come tutta l’Inter. La squadra di Inzaghi è arrivata stanca nel finale ma era troppo importante riuscire a vincere una partita come quella di stasera».

EPISODI – Ambrosini analizza anche gli episodi arbitrali e la risposta di Marko Arnautovic: «L’angolo dal quale nasce il gol dell’Inter? Grave errore, non c’è nulla da dire, il protocollo parla chiaro però è oggettivamente un grave errore. È impossibile arrivare a una quadra sui falli di mano, impossibile che Darmian impedisca quel tocco di braccio, abbiamo visto altri rigori in questa giornata più punibili di questo dal punto di vista calcistico. Che l’Inter avesse bisogno dei gol degli attaccanti si sapeva, Arnautovic è stato premiato anche per qualche prestazione sfortunata, si trovava sempre qualche centimetro più avanti quindi dal punto di vista del fare la riserva ed entrare con il piglio giusto secondo me non è mai mancato. L’Inter è arrivata a questo sforzo non con tantissime forze, ora godrà di due settimane libere e dopo un tour de force del genere avere questa prospettiva fa tanto».

CRITICHE SACROSANTE – Per finire, Ambrosini ritiene normali le critiche anche pesanti rivolte a Inzaghi dopo il tonfo di Firenze: «L’Inter di messaggi ne ha mandati già parecchi in questa stagione e riagganciandoci sul fastidio manifestato da Inzaghi, quando sei una grande squadra ci sta che ti prendi un po’ di critiche se non giochi bene. L’Inter ha perso otto partite in due anni e per sette volte ha vinto le partite successive, quindi ha già dimostrato di saper reagire. Se si trova davanti una squadra che sta mantenendo il campionato vivo, cosa che negli ultimi due anni non è successa, deve fare i conti anche con questo».