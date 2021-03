Ambrosetti: Â«Scudetto, Inter ha valore in piÃ¹ rispetto a Milan e JuventusÂ»

Ambrosetti: «Scudetto, Inter ha valore in più rispetto...

Ambrosetti: «Scudetto, Inter ha valore in più rispetto a Milan e Juventus»

Condividi questo articolo

Romelu Lukaku e Antonio Conte in Milan-Inter (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images/OneFootball)

Gabriele Ambrosetti, ex giocatore e ora allenatore, ha parlato dell’Inter capolista e in lotta per lo scudetto con Milan e Juventus

SCUDETTO – Queste le parole da parte di Gabriele Ambrosetti, ex giocatore, tra le altre di Vicenza e Varese, e ora allenatore, ai microfoni di “TMW Radio” nel corso della trasmissione “Stadio Aperto”. «Se solo l’Inter può perdere lo scudetto? Qui c’è un valore importante in più rispetto a Milan e Juventus – ha dichiarato Ambrosetti -. Conte può preparare la squadra settimanalmente, ed è una cosa importante perché il furore agonistico delle sue squadre arriva solo se sono allenate in una certa maniera».