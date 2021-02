Amadeus: Â«Inter oggi perfetta. Sono fiducioso, ma scaramantico!Â»

Amadeus: «Inter oggi perfetta. Sono fiducioso, ma scaramantico!»

Amadeus

Amadeus, conduttore televisivo e noto tifoso nerazzurro, ha parlato durante il programma “90simo minuto” del derby di oggi tra Milan e Inter, analizzando la prestazione della squadra. Inevitabile anche il commento sulla presenza di Ibrahimovic al Festival di Sanremo.

SQUADRA PERFETTA – Il conduttore televisivo e noto tifoso dell’Inter Amadeus, ha analizzato così la vittoria di oggi: «Oggi ho visto il derby con Fiorello, abbiamo gioito ed esultato. Al di là della scaramanzia, oggi ho visto una squadra praticamente perfetta. Credo che Conte abbia trovato la formazione giusta, con un Perisic che non avevamo mai visto all’Inter. Oggi tutti bravi, a partire da Handanovic fino ad arrivare all’intera squadra. Ibrahimovic è stato il migliore dei suoi. Sono assolutamente fiducioso, anche se scaramantico, perché la squadra mi sembra veramente forte e in palla».

INVITO A SANREMO – Amadeus ha poi parlato di uno dei temi più chiacchierati delle ultime ore, ovvero la presenza di Ibrahimovic come ospite a Sanremo: «Ibra si trova due interisti qui a Sanremo, tra me e Fiorello. Tra noi si è instaurato un rapporto di cordialità, è un ragazzo molto simpatico e rispettoso. Anche noi siamo curiosi di vedere non il campione di calcio, ma il suo aspetto umano che in molti non conoscono».

CRESCITA – Amadeus ha elogiato il lavoro di Antonio Conte: «Conte ha il carattere, la forza e le capacità tecniche e caratteriali per portare l’Inter là dove è giusto che sia, cioè ai vertici non solo del calcio italiano ma anche europeo. Gli va dato tempo, lo scorso anno ha fatto un grande risultato, mi auguro che possa proseguire il suo percorso all’Inter».