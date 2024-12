Amadeus: «Inter dovrebbe avere il proprio stadio. Vincere tutto? Anche fortuna!»

Amadeus ha indicato il suo punto di vista sulle ambizioni dell’Inter di vittoria della Champions League. Non è poi mancato un riferimento alla Serie A e al dossier stadio.

COMMENTO VIP – Amadeus è stato intervistato da Radio Sportiva sui temi legati al mondo Inter. A partire dalle speranze di vittoria finale della Champions League dei nerazzurri, una questione sulla quale il conduttore televisivo si è espresso in questi termini: «Tutto va pensato, ma è anche fortuna. Mentre in campionato vince chi ha un percorso più regolare, la Champions League va anche di casualità. Basta un dettaglio a fare la differenza. Se la fortuna assiste l’Inter, ce la può fare per arrivare in semifinale. Poi ci faremo un pensierino, vediamo che accade. Intanto c’è il campionato, dove tutto è possibile. Potrebbe esserci la sorpresa, anche perché in questo momento i nerazzurri condividono il secondo posto con altre squadre come Atalanta e Fiorentina».

Amadeus sulla questione stadio dell’Inter: scelta non condivisa

IL RAGIONAMENTO – Amadeus si è poi soffermato sul dossier stadio, rispetto al quale sembra che l’Inter e il Milan stiano per convergere con la costruzione di un nuovo impianto a San Siro. Il conduttore si è detto non totalmente favorevole a tale ipotesi: «Per me lo stadio deve essere la ‘casa di una squadra’, come accade in Premier League. Quando parli con gli inglesi, a loro appare inconcepibile che due squadre come quelle meneghine stiano pensando all’idea di continuare ad avere lo stesso stadio. Per me, ogni team dovrebbe avere il proprio impianto. Questa è la mia idea».