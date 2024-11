Amadeus: «Inter, Champions League bel sogno! Non basta la bravura»

Amadeus durante un suo intervento a Radio CRC ha parlato di Inter-Napoli in programma domenica 10 novembre alle 20:45 e importante per la lotta scudetto.

SCONTRO DIRETTO – Amadeus ha espresso così la sua opinione riguardo Inter-Napoli, gara in programma domenica 10 novembre: «Chissà da domenica quale sarà la capolista! Non sarò a San Siro perché seguirò una partita di calcio di mio figlio, che fa il portiere e gioca in trasferta. Seguirò la partita di ritorno a casa. Io ho grande stima di Antonio Conte! È un grande allenatore e dove lavora lui fa sempre bene. Sarà sicuramente una partita molto interessante e secondo me divertente, ma nessuna delle due sbagliare. Se l’Inter non dovesse vincere lo scudetto, chi mi piacerebbe tra Napoli, Milan, Juventus e Atalanta? Se non dico Napoli stanotte dormo fuori! (ride, ndr). Più importante tra campionato e Champions League? Per vincere in Europa ci vuole la bravura, ma anche fortuna. Vincere la Champions League sarebbe meraviglioso, serve però una bella dose di fortuna. Il campionato lo abbiamo vinto e quindi mi piacerebbe tornare a vincere in Europa».

Amadeus e la scelta tra i due allenatori

PRIMA DI INTER-NAPOLI – Amadeus poi risponde a una domanda un po’ provocatoria riguardo i due allenatori di Inter e Napoli: «Inzaghi o Conte come allenatore? Antonio l’ho avuto come allenatore, mi piace molto come allenatore. Inzaghi è arrivato nello scetticismo generale, e invece ha fatto molto bene. Fa giocare molto bene le sue squadre, io sono felice di aver avuto Conte e sono felice di avere Inzaghi».