Amadeus: «Chiamato Inzaghi per complimentarmi, gioco spettacolare dell’Inter!»

Amadeus, conduttore di Sanremo anche in questa edizione, nel corso della conferenza stampa alla vigilia dell’inizio del Festival, ha parlato della straordinaria vittoria dell’Inter complimentandosi con Simone Inzaghi.

VITTORIA DERBY – Amadeus è estremamente soddisfatto per la vittoria dell’Inter nel derby contro il Milan. Queste le sue dichiarazioni nel corso della conferenza stampa di Sanremo: «Vivo la tensione reale, chi mi conosce lo sa. Guardo tutte le partite in piedi perché non riesco a stare seduto. Urlo, faccio il tifoso e non nascondo la mia fede nerazzurra. Il risultato può condizionarmi l’intersa giornata, forse anche di più quindi forza Inter. Ho chiamato Simone Inzaghi e mi sono complimentato con lui perché ho visto un’Inter spettacolare, fa giocare la squadra molto bene e a tutta la squadra».

CLASSIFICA SERIE A – Amadeus poi si complimenta con i primi in classifica: «Il Napoli sta facendo un campionato a sé, io secondo sarei felice. In panchina ha gente come Simeone e Raspadori, il Napoli merita di essere in testa alla classifica. Avendo una moglie napoletana sarei anche felice».