Amadeus: “Appena tornato da Sanremo, Inter-Milan non si può perdere!”

Amadeus è uno dei personaggi della settimana, visto che ha condotto il Festival di Sanremo che si è chiuso questa notte. Noto tifoso dell’Inter, si è subito fiondato a Milano per assistere al derby con il Milan: queste le sue parole intervistato da Inter TV.

DAL FESTIVAL AL MEAZZA – Amadeus, chiusi gli impegni con il Festival, è a San Siro per Inter-Milan: «Appena tornato da Sanremo! Per quanto sono tifoso e per quanto tengo all’Inter, poi questa partita è speciale. Un derby non si può perdere. Sensazioni? Buone. La squadra è forte, Antonio Conte sta facendo un lavoro fantastico. Poi come si dice il derby è il derby, però sono fiducioso. Che canzone dedicare all’Inter? “Sei la più bella del mondo” di Raf, è proprio una dedica. Poi la colonna sonora è la squadra, che ovviamente ci fa gioire e anche soffrire. È normale che sia così, è una grande gioia. Poi fra noi interisti facciamo molto gruppo, è una squadra inclusiva come il Festival. Adesso pensiamo solo al derby».