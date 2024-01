Alciato: «Napoli-Inter, punto su Barella! Mazzarri per dimostrare»

Napoli-Inter sono pronte allo scontro decisivo per la finale di Supercoppa Italiana. Alessandro Alciato individua un elemento per ciascuna squadra che potrebbe fare la differenza.

EQUILIBRI – Alessandro Alciato si trova a bordo campo all’Al-Awwal Stadium per Napoli-Inter. In collegamento nel pre-partita di Radio TV Serie A, il giornalista dichiara: «Il giocatore di entrambe le squadre che può cambiare gli equilibri nella finale di Supercoppa Italia? Per l’Inter la risposta forse è scontata. Verrebbe da dire Lautaro Martinez ma io voglio essere leggermente meno scontato. Dico Nicolò Barella, perché a me piace, ha entusiasmo e nelle partite che contano sbaglia raramente. Senza, però, dimenticare Sommer. Perché io me lo ricordo in estate quando l’Inter veniva quasi presa in giro per la vendita dei portieri. La scelta di Yann Sommer poi si è rivelata una scelta azzeccata. E si è parlato anche poco del preparatore che l’Inter ha preso dal Paris Saint-Germain, che è Gianluca Spinelli. Lui è uno dei segreti di Sommer e dell’Inter. Per il Napoli dico che è Walter Mazzarri. Non saprà dove sarà fra qualche mese ma credo che abbia una voglia pazza di dimostrare che su quella panchina ci può stare molto bene».