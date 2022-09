Alvini: «Radu dipinto male per Bologna-Inter! Nel suo mondo ma ha una dote»

Alvini è contento di Radu, che oggi ha mantenuto per la prima volta la porta inviolata in stagione nello 0-0 fra Cremonese e Sassuolo. Il tecnico dei grigiorossi, a DAZN, è tornato sull’ormai purtroppo famoso episodio di Bologna-Inter.

IN CRESCITA – Ionut Andrei Radu, dopo l’esordio shock a Firenze, ha aiutato la Cremonese a trovare il primo punto in questa Serie A. Dopo lo 0-0 contro il Sassuolo di oggi, l’allenatore grigiorosso Massimiliano Alviniparla del portiere in prestito dall’Inter: «Secondo me è stato dipinto male per un errore, dall’anno scorso (si riferisce a Bologna-Inter, ndr). Ma Radu è simpaticissimo: è un po’ a volte nel suo mondo, ma noi lo stiamo crescendo. Tutti noi, tutto l’ambiente. Radu ha dei bei numeri, ha delle qualità e poi ha una dote: è piacevole stare a parlarci. Questo è un punto a suo favore».