Alvarez, ritiro a soli 33 anni per l’ex Inter: le motivazioni

Si ritira Ricky Alvarez. Il centrocampista argentino classe 1988 deve infatti arrendersi ai numerosi problemi fisici dell’ultimo periodo. L’ultima maglia indossata sarà quella del suo Velez

RITIRO – Ricky Alvarez ha vestito la maglia dell’Inter dal 2011 al 2015. 90 le partite con i nerazzurri condite da 14 gol, 17 assist e tanti rimpianti prima della cessione discussa al Sunderland con il club inglese costretto a pagare il cartellino dell’argentino dalla FIFA dopo un contenzioso legale. Alvarez è poi tornato in Italia per vestire la maglia della Sampdoria prima di giocare per l’Atlas e tornare al Velez dove ha concluso la carriera da calciatore.

Fonte: ole.com