Altro incontro per San Siro: in agenda appuntamento per chiudere – CdS

Il “Corriere dello Sport” riporta la riunione, nella giornata di ieri, tra i rappresentanti di Inter e Milan e il Comune. In programma c’è un appuntamento decisivo, nelle prossime settimane, per completare il quadro economico del progetto

AVANTI TUTTA – La questione stava andando per le lunghe, dopo che il sindaco Giuseppe Sala aveva rifiutato le prime proposte di Inter e Milan. Il cruccio era nato intorno al destino di San Siro. I rapporti tra le parti si erano raffreddati, ma ieri in Comune c’è stato un nuovo incontro con i rappresentanti di Inter e Milan per accelerare la chiusura del progetto. Come riporta il “Corriere dello Sport”, si è trattato più che altro di una riunione tecnica, incentrata sulla riqualificazione dell’impianto San Siro. I due club, dunque, hanno mostrato la volontà di adeguarsi ai vincoli imposti dal primo cittadino. “Le parti si sono confrontate sui costi in preventivo e tra la fine della prossima settimana e l’inizio di quella successiva verrà fissato un nuovo appuntamento“. Quell’incontro potrebbe essere decisivo e risolutivo, nell’ottica del completamento dell’intero quadro economico del progetto. Da lì, la strada verso la nuova casa di Inter e Milan potrebbe essere in discesa.

