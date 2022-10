Altobelli: «Xavi dice che l’Inter ha pagato? Non c’è una lira! Uno scopo»

Xavi sta accendendo Barcellona-Inter sin dalle interviste del dopogara del Meazza, con diversi riferimenti evitabili all’arbitraggio. Gli risponde a tono Altobelli da Pressing su Italia 1.

LA REAZIONE – Alessandro Altobelli respinge le accuse provenienti dai catalani: «Anche Xavi, l’allenatore del Barcellona, fa il segno “avete pagato”. Ma non c’è una lira, dove vai a prendere i soldi per pagare l’arbitro? Xavi è stato un grandissimo giocatore, io ero in Qatar e lui giocava all’Al-Sadd che era la squadra più forte. L’ultimo anno ha anche allenato, forse senza il patentino, si è ritrovato ad allenare una grande squadra e ha bisogno di fare esperienza pure lui. Il Barcellona sta facendo buone cose, ma non ha ancora vinto niente. Eppure in Spagna non ci sono squadre più forti. Secondo me deve rispettare di più gli avversari, non fermarsi su una frase. Avete visto i tifosi del Barcellona che hanno iniziato già a fischiare contro l’Inter, anche per l’arbitro. Era questo lo scopo di Xavi, dove voleva arrivare. Lautaro Martinez? Non so perché questo ragazzo non riesce a fare tanti gol, eppure è un grande attaccante. Si fa sempre trovare al posto giusto, poi sbaglia gol anche facili. Secondo me è una questione più di carattere. Arriva sempre al momento giusto ma fa la cosa sbagliata, deve capire l’importanza del pallone in area e di cosa deve fare».