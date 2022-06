Altobelli: «Inter, voglio il tridente! Ultima stagione buona. Così la prossima»

L’ex attaccante nerazzurro, Alessandro ‘Spillo’ Altobelli, ha parlato del mercato dell’Inter e del sogno tridente. Poi una valutazione sulla stagione appena trascorsa e su quella che verrà

BILANCIO PASSATO E FUTURO − Altobelli si è concentrato sull’ultima stagione della Beneamata con un occhio anche sulla prossima: «Sono molto soddisfatto della stagione dell’Inter perché ha vinto la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana ed è arrivata seconda a solo due punti dal Milan. Mi è piaciuta la squadra perché è stata molto competitiva fino alla fine. Lotta per la prossima stagione? Inter, Milan, Juventus, per i primi tre posti e poi si giocheranno il quarto posto Napoli, Roma e Lazio».

MERCATO − Il commento di Altobelli sui movimenti offensivi dei nerazzurri: «Dybala? Mi ha sorpreso la notizia che non rimarrà alla Juventus, è un ottimo giocatore e non conosco i motivi del suo addio alla squadra di Allegri. Io lo vedrei molto bene all’Inter. Tridente? A me non interessano i conti dell’Inter, io sono un tifoso che vuole solo che la mia squadra abbia i calciatori più forti e che possa vincere».

Fonte: Calcio style