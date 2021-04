Altobelli: «Scudetto? Se l’Inter non lo vince quest’anno, non lo vince più!»

Alessandro Altobelli, ex attaccante dell’Inter, ha parlato durante il programma “A tutta rete” su “Rai Due”, sottolineando le possibilità dei nerazzurri di vincere lo Scudetto.

CORSA VERSO LA VITTORIA – Dopo il pareggio di oggi tra il Milan e la Sampdoria (vedi articolo), l’Inter ha sicuramente fatto un altro passo verso lo Scudetto. L’ex nerazzurro Alessandro Altobelli ha commentato in questo modo le possibilità della squadra di arrivare al titolo: «Possiamo dire tranquillamente che è un’Inter diversa da inizio campionato. Finalmente Conte ha trovato la quadra giusta ed è riuscito a far emergere Christian Eriksen che a dicembre era già stato ceduto. Conte ha fatto un grande lavoro che però non è ancora finito. Sono importanti le partite come quella di oggi contro il Bologna e con le piccole dove bisogna cercare di vincere. Poi è logico, non possiamo nasconderci. L’Inter può vincere il campionato. Se non lo vinciamo quest’anno, non lo vinciamo più».